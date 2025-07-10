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Гуцул займет первое место в списке кандидатов «Победы» на выборах в Молдавии

РИА: Гуцул согласилась быть кандидатом «Победы» номер один на выборах в Молдавии
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Telegram-канал «Gagauzia24 I Раньше всех в Гагаузии!»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список кандидатов от блока «Победа» на парламентских выборах в Молдавии. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года сколько переживаю я, и сколько пришлось на мою голову, ни один политик в нашей стране за 30 лет такого не испытывал», — прокомментировала предложенное ей место Гуцул.

Также она пообещала оправдать возложенные на нее ожидания.

Перед этим лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что парламентские выборы 28 сентября в Молдавии будут «самыми грязными», однако его соратники будут в них участвовать. По итогам выборов будет сформировано правительство страны.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы. Сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее Шор заявил, что протесты на фоне дела Гуцул могут «снести власть» в Молдавии.

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