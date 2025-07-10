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На Западе назвали причину разногласий по вопросу поставок оружия Киеву

Semafor: разногласия в поставках оружия Киеву вызваны атмосферой в Пентагоне
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Joshua Roberts/Reuters

Разногласия в вопросе оказания военной помощи Киеву обусловлены внутренней обстановкой в Пентагоне. Об этом сообщает портал Semafor.

«Недопонимание в администрации в вопросах приостановки поставок вооружения связано с «атмосферой в Пентагоне», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается неопределенность относительно взаимодействия главы Пентагона Пита Хегсета с руководителем политического отдела ведомства Элбриджем Колби.

Собеседник портала утверждает, что после возвращения Дональда Трампа к власти, в ведомствах «в значительной степени игнорируются общепринятые порядки», что приводит к различным «случайностям» при принятии решений.

Источник портала предполагает, что в ситуации с приостановкой вооружения Киеву, Хегсету «никто не сказал», что решение необходимо согласовать с Белым домом.

До этого телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщал, что Пит Хегсет не проинформировал администрацию президента Трампа заранее о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Киеву.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

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