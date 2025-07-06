Украине грозит серьезный кризис из-за приостановки выделения ей помощи со стороны США. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

«Решение Соединенных Штатов остановить поставки важнейших вооружений – от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — бросает Украину в беспрецедентный операционный кризис», — отмечается в статье.

В публикации говорится, что без поставляемых США систем, жизненно важных для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотным летательным аппаратам, оборона Украины может рухнуть.

Портал также отмечает, что часть европейских правительств «цепляется за продолжение конфликта» вместо того, чтобы воспользоваться возможностью урегулировать конфликт путем переговоров.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.