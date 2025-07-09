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Глава Пентагона не сообщил президенту США о решении приостановить поставки оружия Украине

CNN: Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок вооружений Киеву
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Andrew Harnik/AP

Министр обороны США Пит Хегсет заранее не поставил в известность администрацию президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки оружия Киеву. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает телеканал CNN.

По словам собеседников телеканала, глава Пентагона не проинформировал Белый дом перед тем, как распорядился приостановить поставки вооружений Украине.

Государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке поставок и узнали о ней из СМИ. По информации источников, в феврале нынешнего года министр обороны уже принимал решение о приостановке военной поддержки Украины, но оно было быстро отменено.

2 июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

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