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Лавров рассказал, что должно войти в мирное соглашение по Украине

Лавров: в мирное соглашение по Украине должен войти пункт о демилитаризации
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что в мирном соглашении должны быть прописаны демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, а также возврат активов, арестованных на Западе.

Дипломат добавил, что мировое сообщество также должно признать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Глава МИД России подчеркнул, что все упомянутые положения должны быть «прописаны в юридически обязывающем соглашении» о мирном урегулировании конфликта. Дипломат подчеркнул, что положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины прописаны в Декларации 1990 года о государственном суверенитете страны.

По словам Лаврова, Украине стоит вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, создавших ее правовую основу.

В интервью дипломат подчеркнул, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил.

Ранее в МИД России исключили мир на Украине без учета российских интересов.

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