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«Смена настроений»: Новиков об угрозах Польши перекрыть поставки Киеву

Депутат Новиков: угрозы закрыть хаб НАТО говорят о смене настроений в Польше
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Matt Rourke/AP

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал угрозы президента Польши Анджея Дуды перекрыть военные поставки стран НАТО Украине через аэропорт в Жешуве.

Парламентарий отметил, что, несмотря на то, что Дуда в этом году передает полномочия избранному президенту Польши Каролю Навроцкому, он в будущем может вернуться в политику, поэтому сейчас ему нужны громкие заявления, учитывающие настроения в стране.

«Любопытно, что Навроцкий в ходе предвыборной кампании ратовал за ограничение военной помощи Украине. Так что речь идет не просто о заявлении чиновника, но о развороте настроений в Польше вопреки западной и украинской пропаганде. Но все это не означает, что там возникли заметные пророссийские круги», — сказал Новиков.

Польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Он подчеркнул, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик признался, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее премьер Польши заявил о необходимости «победы» Украины.

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