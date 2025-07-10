Президент Польши обиделся и пригрозил НАТО закрыть военный хаб помощи Украине

Польский президент Анджей Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине.

По словам политика, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве (через него на Украину поставляется 95% военной помощи Запада) и автострады своей собственностью.

«Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — заявил Дуда.

Он добавил, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Президент отметил, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

«Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», — высказался он.

Дуда упомянул, что «в определенный момент» не дал ходу «определенному фрагменту» решения саммита блока в Вильнюсе.

До этого Дуда говорил о том, что именно Польша «спасла» Украину. Республика стала первой страной, которая отправила Киеву тяжелую технику для защиты.

Ранее охранник Дуды совершил дерзкую выходку в Киеве.