Эксперт раскрыл, почему запись с угрозами Трампа в адрес РФ всплыла сейчас

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему запись голоса Трампа, на которой он угрожает нанести удары по Москве и Пекину обнародована именно сейчас. По мнению эксперта, ответ кроется в том, что Россия и США в ходе переговоров, в том числе кулуарных, вплотную подошли к обсуждению варианта прекращения огня или заморозки конфликта на Украине.

Москва при этом отвергает предложения Вашингтона, сочтя их проигрышными, отметил он.

«Такой сценарий не устранял проблему, а лишь замораживал ее, что привело бы к последующему взрыву — тяжелому как для России, так и для ее внутренней повестки», — пояснил Пинчук.

Именно в этом отказе и заключена причина нервозности Трампа, поскольку в республиканском лагере рассчитывали на заключение сделки.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней лидер США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев позднее заявил, что Трамп любит производить медийный шум, но многие его обещания так и остаются словами.

Ранее Трамп согласился передать Украине некоторое вооружение.