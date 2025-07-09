«Трамп нам не друг»: в Госдуме оценили запись с угрозами разбомбить Москву

Президент США Дональд Трамп любит производить медийный шум, но многие его обещания так и остаются словами. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя угрозы республиканца «разбомбить Москву». Он добавил, что Трамп никогда не был другом России.

«С самого начала его второго срока я не уставал говорить, что Трамп нам никакой не друг, и надеяться на его лояльность не стоит. Он возглавляет страну, которая была и остается нашим стратегическим противником — об этом в официальных документах США написано. Другое дело, что продолжать финансировать Украину просто невыгодно, фактически — закидывать миллиарды долларов как в топку, без всякой надежды на выигрыш. Поэтому Трамп и старается от конфликта отстраниться, перекладывая ответственность на Европу, Россию, Украину — на кого угодно, лишь бы Америка была ни при чем.

Потом, он всегда слишком много производил медийного шума, от которого очень мало толку. Обещал помирить Москву с Киевом, забрать Гренландию и Канаду, вернуть Панамский канал — все это так и осталось словами», — сказал Журавлев.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней президент США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Трамп заявил, что прямо сказал Путину и Си Цзиньпину, что у него не будет другого выбора, как «разбомбить» Москву и Пекин.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что при всем желании нельзя подтвердить или опровергнуть подлинность записи.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.