Трамп согласился передать Украине некоторое вооружение

Президент США Дональд Трамп согласился передать Украине часть вооружения из списка президента республики Владимира Зеленского, который тот вручил коллеге во время саммита НАТО в нидерландской Гааге в конце июня. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

8 июля издание Axios сообщало, что Трамп пообещал Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot и выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

По словам собеседника WP, на саммите НАТО Зеленский просил «очень конкретные вещи», и теперь глава Белого дома согласен передать ему часть из них.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

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