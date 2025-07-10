В Европе создали фонд реконструкции Украины

В Европе создается фонд восстановления Украины, который Брюссель основал совместно с Италией, ФРГ, Францией и Европейским банком. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по помощи Киеву в Риме.

«Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам главы ЕК, ожидается привлечение на Украину около €10 млрд частных инвестиций за счет грантов, а также кредитных гарантий. Фон дер Ляйен заявила о необходимости инвестировать в экономику Украины.

До этого портал Euractiv писал, что возможности Евросоюза для долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся все более ограниченными, из-за чего ближайшие месяцы станут для Киева одними из самых напряженных.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что на международной встрече по восстановлению Украины в Риме будет заключено соглашение в сфере энергетики и оборонной промышленности. Однако, как указывают в Euractiv, возможности поддержки Европы ограничены, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Джо Байдена.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.