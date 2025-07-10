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Украине предрекли одни из самых напряженных месяцев в конфликте с Россией

Euractiv: Украину ждет напряженное время из-за ограниченности ресурсов ЕС
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Global Look Press

Возможности Евросоюза для долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся все более ограниченными, из-за чего ближайшие месяцы станут для Киева одними из самых напряженных. Об этом сообщил портал Euractiv.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что на международной встрече по восстановлению Украины в Риме будет заключено соглашение в сфере энергетики и оборонной промышленности. Однако, как указывают в Euractiv, возможности поддержки Европы ограничены, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Джо Байдена.

В публикации напомнили, что с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине помощь на сумму почти €160 млрд.

10–11 июля в Риме пройдет международная конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие страны Евросоюза и Великобритания.

По мнению эксперта Центра Взаимодействия и Международного Сотрудничества Петра Камины, от этой встречи не стоит ждать прорывных решений. Он отметил, что несмотря на громкие заявления европейских лидеров, внутри «коалиции желающих» усиливаются разногласия. Политолог, в частности, указал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали расходиться во взглядах на будущее конфликта и в подходе к сотрудничеству с американским лидером Дональдом Трампом.

Эксперт добавил, что параллельно с встречей по Украине будет рассмотрен вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что только подтверждает существующие внутри Евросоюза проблемы.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.

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