В Кремле прокомментировали слова сенатора США о планах Трампа ввести санкции против РФ

Россия приняла к сведению заявление сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовности президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы принимаем его к сведению, позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, которым должны задаваться те, кто инициирует такие события», — сказал Песков журналистам.

До этого сенатор Грэм, который так же является автором инициативы по ужесточению антироссийских санкций, рассказал, что играл с Трампом в гольф и тот заявил ему, что этому законопроекту нужно дать ход.

По его словам, суть инициативы заключается в следующем: если страна покупает у России продукцию и не помогает Украине, то на ее товары, которые поставляются в США, будет накладываться 500-процентный тариф. Среди тех, кого могут затронуть эти ограничения, сенатор назвал Индию и Китай.

Ранее в Кремле отреагировали на попытки подтолкнуть РФ к переговорам за счет давления.