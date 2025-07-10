Зеленский покинул Украину после массированного удара по Киеву

Зеленский улетел на форум в Ватикане после массированной атаки ВС РФ на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский улетел на форум по восстановлению Украины в Ватикане после массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 10 июня. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

По данным канала, с ним вместе приехала его жена Елена Зеленская. Конференция продлится два дня.

Незадолго до этого украинский лидер писал, что атака российской армии на Киев длилась почти десять часов. По его словам, было выпущено восемнадцать ракет и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «шахеды». Он отметил, что главной целью атаки были Киев и Киевская область, однако ударам также подверглись Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что люди должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины. Он подчеркнул, что подобные атаки будут происходить чаще, поскольку власти Украины не идут на переговоры и не соглашаются обсуждать меморандум.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.