На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл цели массированного удара ВС РФ по Киеву

Полковник Матвийчук: атака ВС России по Киеву проходила по трем группам целей
true
true
true
close
Павел Львов/РИА Новости

Люди должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, удары наносились по трем группам целей, которые были подавлены или поражены.

«Первое — это абсолютно военные цели, аэродромы, склады, расположение войск. Второе — это критически важные объекты инфраструктуры, которые помогают Киеву выполнять военные задачи. Это электростанции, системы энергетики, транспорта, узлы коммуникации и тому подобное», — заявил он.

Матвийчук добавил, что третьей группой ударов являются гражданские цели, которые стали военными из-за их использования украинской стороной для выполнения оборонных задач.

Он подчеркнул, что подобные атаки будут происходить чаще, поскольку власти Украины не идут на переговоры и не соглашаются обсуждать меморандум. Военный эксперт предположил, что Киев пытается получить поддержку Запада и выражает стремление продолжить конфликт.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами