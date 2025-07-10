Военный эксперт раскрыл цели массированного удара ВС РФ по Киеву

Люди должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, удары наносились по трем группам целей, которые были подавлены или поражены.

«Первое — это абсолютно военные цели, аэродромы, склады, расположение войск. Второе — это критически важные объекты инфраструктуры, которые помогают Киеву выполнять военные задачи. Это электростанции, системы энергетики, транспорта, узлы коммуникации и тому подобное», — заявил он.

Матвийчук добавил, что третьей группой ударов являются гражданские цели, которые стали военными из-за их использования украинской стороной для выполнения оборонных задач.

Он подчеркнул, что подобные атаки будут происходить чаще, поскольку власти Украины не идут на переговоры и не соглашаются обсуждать меморандум. Военный эксперт предположил, что Киев пытается получить поддержку Запада и выражает стремление продолжить конфликт.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.