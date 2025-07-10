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Зеленский прокомментировал массированный удар по Киеву

Зеленский подтвердил массированный удар по Киеву в ночь на 10 июля
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Suzanne Plunkett/Reuters

Атака российской армии на Киев длилась почти десять часов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «шахеды»», — заявил он.

По словам украинского лидера, главной целью атаки были Киев и Киевская область, однако ударам также подверглись Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

В своем обращении он призвал «давить санкциями на Россию так, чтобы были ощутимые последствия». Зеленский заявил о скорейших переговорах с «коалицией желающих» о дополнительном финансировании для создания дронов и поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

Незадолго до этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что люди должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины. Он подчеркнул, что подобные атаки будут происходить чаще, поскольку власти Украины не идут на переговоры и не соглашаются обсуждать меморандум.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.

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