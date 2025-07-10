На Украине рассказали о восстановлении энергетических мощностей

Украина восстановила 60% энергетических мощностей, поэтому без новых ударов отключать свет не должны ни летом, ни зимой. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, за прошедший год Украина построила 900 МВт новых децентрализованных мощностей. Он отметил, что в июне экспорт электроэнергии превысил импорт.

До этого сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в городе Сумы, а также в Сумском и Ахтырском районах Сумской области Украины. В настоящее время в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях действует воздушная тревога. Кроме того, сирены включили на части территории Черкасской области.

7 июля глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области. В результате часть местных жителей осталась без электроснабжения.

Ранее в Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ.