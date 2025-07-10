Посол РФ Андреев завершает свою работу в Польше

РИА: посол России Андреев покинет свой пост в Польше в сентябре текущего года

Посол РФ в Польше Сергей Андреев оставляет свой пост в Варшаве. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем планируется прибытие в Варшаву нового российского посла. Кто именно будет назначен руководителем дипмиссии — неизвестно.

Сергей Андреев — выпускник МГИМО МИД СССР. До этого он работал советником-посланником Посольства России в Португалии, а также послом в Анголе (до 2002 года) и Норвегии (до 2010 года). Андреев находился на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Польше с 2014 года.

До этого Путин назначил Александра Дарчиева послом в США. Указом президента он также был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев уже возглавлял российское дипломатическое представительство, но в Канаде.

Ранее Лавров отметил готовность Польши к конфронтации с Россией.