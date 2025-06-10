Лавров отметил готовность Польши к конфронтации с Россией

Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что внешняя политика Польши формируется на сохранении страной своей идентичности.

«Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию», — добавил он.

В свою очередь глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Прибалтийские страны и Польша в настоящее время являются главными критиками Москвы и Минска в Евросоюзе. Он отметил, что именно от этих стран исходят наиболее «изощренные» предложения по санкциям и политические высказывания против РФ и Белоруссии.

Недавно Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией еще на 90 дней. После почти 372 дней его действия количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы сократилось примерно на 28%, сообщили в администрации правительства страны.

Ранее в Польше заявили о неприятии жестов доброй воли в отношении Украины.