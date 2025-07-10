В зоне СВО заметили российский танк с «царь-мангалом»

В зоне СВО заметили российский танк с массивным «царь-мангалом», который полностью защищает от атак БПЛА. Публикация появилась в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Он оснащен катковым минным тралом, а также защитными конструкциями в виде стальных листов и решеток, которые защищают танк со всех сторон. Отдельные участки защищены волокнами из стальных тросов.

«Очередной «Железный капут» на вооружении ВС РФ», — говорится в публикации.

До этого в зоне проведения специальной военной операции появился необычный тяжелый бронетранспортер, переделанный из советского танка Т-62.

С танка сняли башню, а вместо нее установили стальную надстройку — своего рода кабину из бронелистов. Внешне машина напоминает технику из фильма «Безумный Макс»: ее оснастили крупной решеткой против дронов — так называемым мангалом — и стальными тросами, которые обеспечивают дополнительную защиту и сохраняют видимость для экипажа.

Ранее российские бойцы рассказали про использование пончо при взятии сел в ДНР.