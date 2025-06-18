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Российские бойцы рассказали про использование пончо при взятии сел в ДНР

Российские военные подходили к окраинам сел в ДНР в антидроновых пончо
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Центр» сообщили о занятии населенных пунктов Алексеевка и Зеленый Кут в Донецкой народной республике, используя специальные пончо. Об этом рассказали военные корреспондентам «Известий».

По данным Минобороны, военные применяли скрытную тактику — передвигались ночью и использовали антидроновые пончо, которые делают бойцов незаметными в тепловизорах. Командир роты 114-й мотострелковой бригады Никита Галик объяснил, что выдвижение начиналось в сумерках, и зачастую приходилось идти по несколько часов пешком, чтобы не попасть под наблюдение с воздуха.

Военные рассказали, что Алексеевка представляла собой мощный укрепленный пункт: дома были превращены в огневые позиции с окопами и блиндажами, южную часть прикрывала река. По словам корреспондента Валентина Трушнина, штурмовики действовали осторожно и поэтапно, зачищая дом за домом и одновременно отражая атаки беспилотников.

Командир штурмового отделения Александр Пиянзин рассказал, что обстановка была напряженной — атаки велись с разных сторон, а в случае обнаружения дронами ВСУ по позициям наносились удары тяжелыми боеприпасами, известными как «Баба-яга».

Для защиты бронетехники российские танкисты использовали самодельные конструкции из металлических тросов — так называемые «дреды». Командир танковой роты Евгений Суханов отметил, что даже при множественных попаданиях FPV-дронов такая защита сохраняла технику. По словам Трушнина, эти «дреды» сбивают траекторию дрона и нарушают работу кумулятивного заряда.

После зачистки Алексеевки российские подразделения продолжили наступление и взяли под контроль село Зеленый Кут. Противник пытался вернуть позиции, но все его контратаки были отбиты.

Ранее стало известно о выходе ВС РФ на границу ДНР и Харьковской области.

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