В МИД РФ высказались о «санкционных потугах» США в отношении России

Угрозы введения новых санкций стали для России обыденностью. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя «санкционные потуги» США, пишет ТАСС.

«Есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью», — отметил Рябков во время беседы с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что это важный момент, однако не определяющий. По словам Рябкова, Россия знает, как противостоять санкциям.

9 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

Речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.