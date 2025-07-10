Китай выясняет ситуацию с задержанием на Украине граждан по обвинению в шпионаже

Китай выясняет ситуацию с задержанием на Украине своих граждан по обвинению в шпионаже. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Мы разбираемся в ситуации. Если дело касается китайских граждан, то мы будем защищать их права и интересы в соответствии с законом», — сказала она.

По информации службы безопасности Украины, задержаны 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов и его отец, постоянно проживавший в Китае, но периодически приезжавший на Украину. Мужчин обвинили по статье «Шпионаж». Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

9 июля в СБУ сообщили, что в Киеве задержали двух граждан КНР, которые якобы хотели похитить и вывезти за пределы страны секретную документацию по украинскому ракетному комплексу «Нептун».

До этого сообщалось, что переводчицу, работавшую в Еврокомиссии (ЕК), лишили аккредитации и доступа в ведомство на фоне подозрений в шпионаже, она записывала переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ.