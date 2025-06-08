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Турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ

Турецкого блогера Озтюрка не пустили на Украину из-за штампа РФ в паспорте
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Турецкий блогер-путешественник Толга Озтюрк рассказал, что его не пустили на Украину из-за российского штампа в паспорте. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Посетившего 39 стран блогера заподозрили в шпионаже в пользу РФ из-за штампа о посещении страны. Его задержали в поезде на станции Могилев-Подольский. Его увели на допрос.

«Они сфотографировали меня со всех сторон. Они конфисковали мой телефон, прочитали сообщения в WhatsApp, просмотрели все фотографии в галерее, в том числе снятые в России», — рассказал он.

Турист объяснял военным, что посещал Украину уже шесть раз, однако его все равно не пустили в страну и отвезли к границе с Молдавией.

До этого на Украине подсчитали количество граждан, покинувших страну. Всего за территорией страны проживают порядка семи миллионов украинцев.

3 июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы. По его словам, сейчас количество вакансий в центрах занятости в несколько раз превышает число соискателей.

Ранее поляки на границе с Украиной нашли контейнеры с оружием и боеприпасами.

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