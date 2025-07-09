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Переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским

Monde: переводчицу лишили аккредитации в ЕК из-за записи переговоров Зеленского
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Переводчицу, которая работала в Еврокомиссии (ЕК), лишили аккредитации и доступа в ведомство на фоне подозрений в шпионаже, она записывала переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Le Monde.

«Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Monde, на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе 19 декабря 2024 года, в которой принимал участие Зеленский, переводчики из Чехии заметили, что их украинская коллега записывает содержание беседы. Встреча была закрытой, переводчикам в таких случая не разрешено записывать беседы лидеров и высокопоставленных чиновников.

После инцидента началось внутреннее расследование, а переводчице запретили доступ в здание Еврокомиссии. Как сообщает Monde, родители переводчицы – россияне, однако сама сотрудница жила на Украине.

До этого Федеральная прокуратура Швейцарии заподозрила сотрудников киберотдела разведывательной службы страны (SRC) в шпионаже в пользу России.

Прокуратура направила в Федеральный совет запрос о выдаче разрешения на возбуждение уголовного дела в связи с инцидентом. Запрос был основан на жалобе против ряда лиц и был подан в связи с возможным нарушением служебной тайны, запрещенными действиями в пользу другого государства и подозрением в шпионаже в политических целях.

Ранее турецкого блогера не пустили на Украину, заподозрив в шпионаже в пользу РФ.

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