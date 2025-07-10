Последний телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным стал «окончательным позором» американского лидера, поскольку позже ВС РФ нанесли мощные удары по территории Украины. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Окончательным позором для Трампа стал его последний телефонный разговор с Путиным на прошлой неделе, который побудил Путина начать одну из своих крупнейших воздушных атак против Украины», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что это произошло после слов главы Белого дома о «разочарованности» итогами беседы. Кроме того, пишут журналисты, позже ВС РФ предприняли ряд крупномасштабных атак по Украине.

Такое развитие событий могло «вызвать гневную реакцию» Трампа, что может стать «важным поворотным моментом в конфликте, если, как сейчас кажется вероятным, США возобновят поставки современного оружия Киеву», пишет The Telegraph.

До этого немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и ее лидера Владимира Путина не шокировала Москву. К такому выводу авторы пришли после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики американского лидера Дональда Трампа.

Ранее администрацию Трампа обвинили в «пресмыкательстве» перед Путиным.