На Западе оценили реакцию Москвы на ужесточение риторики Трампа

Смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и ее лидера Владимира Путина не шокировала Москву. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По оценке FAZ, Москва «не впечатлилась новым тоном Трампа».

К такому выводу авторы пришли после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики американского лидера Дональда Трампа.

8 июля Трамп резко высказался о разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

На следующий день телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней глава Белого дома пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее в Германии заметили «необычайно резкий» тон Трампа в отношении Путина.