Лидер парламентского меньшинства в палате представителей США, демократ от штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис обвинил администрацию Дональда Трампа в «пресмыкательстве» перед президентом Владимиром Путиным вместо того, чтобы встать на защиту Украины. Его слова приводит телеканал CNN.

«Существует сильная двухпартийная поддержка санкций против Владимира Путина и России, и очень жаль, что администрация Трампа потратила месяцы на то, чтобы заигрывать с Владимиром Путиным, а некоторые предлагают преклонить колено перед врагом этой страны», — сказал Джеффрис.

По его словам, «не должно быть сомнений», какую сторону Вашингтон занимает в конфликте Москвы и Киева. Он утверждает, что сегодня якобы идет борьба «между демократией и автократией, между свободой и тиранией, между правдой и пропагандой».

До этого немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и ее лидера Владимира Путина не шокировала Москву. К такому выводу авторы пришли после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ужесточению риторики американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Германии заметили «необычайно резкий» тон Трампа в отношении Путина.