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В Москву этапировали двух фигурантов дела экс-главы Курской области

В Москву перевели еще двух фигурантов дела экс-главы Курской области Смирнова
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста главе строительной компании ООО «СИЭМИ» Виталию Синьговскому, которого этапировали в столицу из следственного изолятора в Курске в рамках уголовного дела о хищении госсредств, выделенных на возведение защитных сооружений в регионе на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что директор «ТД Курск» Денис Федоров также этапирован в столицу.

Заключение обоих фигурантов продлено.

Обвиняемые были арестованы ранее в Курске в рамках расследования указанного уголовного дела. Сейчас в курском СИЗО остается бывшая подчиненная экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина — Снежана Мартьянова, которую также подозревают в хищении госсредств.

6 июня Мещанский районный суд Москвы продлил до сентября срок ареста Смирнову по делу о хищениях на возведении оборонительных сооружений.

Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в апреле этого года. Поводом для его задержания стало расследование качества бетонных заграждений на границе России и Украины. Позднее к делу добавили эпизоды с растратой госсредств при возведении укреплений для пограничной службы.

Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в мае прошлого года, в сентябре он был избран губернатором, но уже в декабре ушел в отставку.

Ранее появилось видео продления ареста бывшему руководителю Курской области.

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