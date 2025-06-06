Экс-главе Курской области продлили арест по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы продлил до сентября срок ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях на возведении оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить меру пресечения Смирнову в виде заключения под стражу до 15 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

В апреле экс-губернатора Курской области и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в Министерстве внутренних дел РФ, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». В МВД РФ уточнили, что Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее сообщалось, что в деле экс-губернатора Курской области появился новый фигурант.