Появилось видео продления ареста бывшему руководителю Курской области

Появилось видео с обвиняемым в мошенничестве бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым в зале суда. Об этом сообщает РБК.

6 июня Мещанский районный суд Москвы продлил до сентября срок ареста Смирнову по делу о хищениях на возведении оборонительных сооружений.

Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали в апреле этого года. По данным издания, поводом для задержания чиновника стало расследование качества бетонных заграждений на границе России и Украины. Позднее к делу добавили эпизоды с растратой госсредств при возведении укреплений для пограничной службы.

Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в мае прошлого года, в сентябре он был избран губернатором, но уже в декабре ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что в деле экс-губернатора Курской области появился новый фигурант.