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Трамп заявил, что вопрос об остановке помощи Украине не могли принять без его ведома

Трамп: вопрос об остановке помощи Украине не мог быть принят без моего ведома
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не углублялся» в вопрос того, кто приказал остановить военную помощь Украине, однако это решение не могло быть принято без его ведома, поскольку он узнал бы о нем первым. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляция велась на YouTube.

Журналист напомнил Трампу, что тот не был уверен в том, кто именно приказал приостановить помощь Киеву. Президент США ответил, «что не думал над этим вопросом».

«Ну, я не думал об этом, потому что сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы. Но я не думал, я не углублялся в это. Я бы знал, если бы решение было принято. Я бы узнал первым. И я буду первым, кто узнает», — заявил Трамп.

Накануне портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Ранее в Госдуме посоветовали Трампу не угрожать России «сюрпризами».

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