В Госдуме посоветовали Трампу не угрожать России «сюрпризами»

Президенту США Дональду Трампу не следует угрожать России некими сюрпризами, несмотря на недовольство ситуацией вокруг Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия «ничего не боится» и ее «не запугать», поэтому в угрозах нет необходимости. Трамп недоволен результатами урегулирования конфликта на Украине, и вряд ли он представлял, что встретит «противодействие со стороны партнеров по НАТО», указал Чепа.

Он напомнил, что через год в США состоятся промежуточные выборы в конгресс, и Трампу необходимо зафиксировать как можно больше дипломатических побед.

«Если бы он сказал, что давайте сначала проведем выборы на Украине, а потом будем заниматься урегулированием, это одно. Проблема в том, что действующий президент Владимир Зеленский сам по себе является большим тормозом мирного соглашения, потому что для него это конец», — сказа Чепа.

Накануне Дональд Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для России. Президент США также вновь выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.