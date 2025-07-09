Пашинян прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где должна состояться встреча с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Telegram-канале, что прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где в четверг, 10 июля, в рамках мирного процесса состоится двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Начался мой рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты», — написал политик, прикрепив к сообщению видео с прибытием.

На кадрах видно, что в Абу-Даби армянского премьера встретил лично президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. По информации пресс-службы президента Азербайджана, Алиев также прибыл в ОАЭ.

О запланированной встрече лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби стало известно 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

Ранее Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора.