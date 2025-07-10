Экономист оценил серьезность намерений США в наращивании помощи Украине

США не будут существенно наращивать поставки вооружений или финансирование Украине. Об этом РИА Новости рассказал экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, американское общество, включая избирателей президента США Дональда Трампа, не заинтересовано в российско-украинском конфликте.

Он остается проектом глубинного государства, считает Сакс.

Накануне портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.