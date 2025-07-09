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В США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине

NYT: решение США приостановить помощь Украине оказалось случайным
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Решение США приостановить поставки некоторых боеприпасов украинской армии оказалось случайным, оно не было направлено на пересмотр существующих программ помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Приостановка поставок на Украину была случайной и не была целью проверки запасов вооружений Соединенных Штатов», — пишет издание со ссылкой на два источника, которые пожелали остаться анонимными.

Авторы статьи отмечают, что пока неясно, какие именно чиновники в Пентагоне и Белом доме участвовали в обсуждении и принятии решения.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что министр обороны США Пит Хегсет не уведомил администрацию президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине.

2 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм артиллерийских снарядов. Сообщалось, что Пентагон проводит проверку собственных арсеналов на фоне обеспокоенности их истощением из-за поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, однако их отгрузка на Украину была задержана.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

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