В США раскрыли «секретное оружие» Трампа против России

Telegraph: Трамп может использовать Бессента как секретное оружие против РФ

Президент США Дональд Трамп может использовать главу минфина Соединенных Штатов Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он (Трамп. — «Газета.Ru») сам», — сказано в публикации.

В ней уточняется, что этот «талантливый специалист с Уолл-стрит» был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с КНР.

Как отмечает издание, американскому лидеру не удалось навязать свою позицию президенту РФ Владимиру Путину, поэтому он решил найти того, кто может попытаться повлиять на экономику России.

8 июля Трамп сообщил о намерении устроить «маленький сюрприз» для России.

В тот же день глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп сказал, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а Путин «играет с огнем».