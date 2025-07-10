В США обвинили Трампа в нежелании признавать очевидное на фоне его заявлений о России

Президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления о России, так как не хочет признавать очевидные факты касательно положения Украины в текущем конфликте. Об этом в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive заявил аналитик Патрик Хеннингсен.

По его мнению, данные действия Трампа говорят о неготовности сказать официальному Киеву, что он не получит территории назад.

Хеннингсен подчеркнул, что если президент США не донесет до украинской стороны очевидные вещи, то Москва может воспринять это как зеленый свет, чтобы продвигаться к своим целям в области национальной безопасности.

До этого сообщалось, что Трамп готов поддержать новый законопроект о санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

В конце июня Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм. Его законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у РФ природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что в случае принятия инициативы США начнут торговую войну со всем остальным миром.

Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз».