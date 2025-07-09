Трамп заявил, что США очень близки к сделке по Газе

Трамп: США очень близки к заключению сделки по прекращению огня в Газе

Вашингтон стал очень близок к заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы очень близки к соглашению… Мы хотим прекращения огня. Мы хотим мира», — отметил американский лидер. Ог добавил, что власти также хотят вернуть заложников.

До этого палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.

9 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявял, что власти Израиля и ХАМАС близки к достижению соглашения.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.