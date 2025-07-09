Трамп заявил, что США очень близки к сделке по Газе

Вашингтон стал очень близок к заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Мы очень близки к соглашению… Мы хотим прекращения огня. Мы хотим мира», — отметил американский лидер. Ог добавил, что власти также хотят вернуть заложников.
До этого палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.
9 июля премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявял, что власти Израиля и ХАМАС близки к достижению соглашения.
6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.
Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.