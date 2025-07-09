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Нетаньяху заявил о приближающемся соглашении с ХАМАС

Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе
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Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к достижению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business

«Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить», — сказал премьер.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

5 июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

До этого The Times of Israel со ссылкой на палестинский источник писали, что пятый раунд непрямых переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не привел к значимым результатам.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.

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