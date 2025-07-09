Эксперт заявил, что Мерц и Макрон выясняют, кто возглавит «поход против России»

Политолог Марков: Мерц и Макрон соревнуются, кто возглавит поход против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон соревнуются, кто возглавит «поход Европы против России». Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Мерц и Макрон сейчас соревнуются, кто возглавит военный поход Европы против России… Глядя из России: их предшественники Гитлер и Наполеон», — отметил он, комментируя новость о том, что Мерц заявил об исчерпании средств дипломатии в урегулировании на Украине.

По оценке аналитика, Мерц разворачивает Германию «в направлении Второй мировой войны», когда страна «возглавила поход Европы в Россию». Кроме того, Германия становится главным драйвером войны Европы против РФ, подчеркнул Марков.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Он пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Ранее в Европе назвали условия для наступления мира на Украине.