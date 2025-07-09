Рютте: заказанные системы Patriot будут поставлены только через десять лет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетовал, что заказанная на сегодняшний день любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет, что является неприемлемым в нынешних условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек альянса отметил, что страны-члены НАТО производят недостаточно систем в США и Европе, что является проблемой.

«Когда мы говорим, Польша, Румыния и Эстония покупают товары в Южной Корее, поскольку доставка того, что вы покупаете в США или Европе, занимает слишком много времени, это проблема… Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет», — рассказал Рютте.

Генсек альянса также в очередной раз начал запугивать якобы «реальной» угрозой нападения России на одну из стран НАТО «через три, пять или семь лет».

Незадолго до этого журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot в ходе отдельных ударов.

Издание сослалось на слова представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, которые обманывают системы Patriot. В публикации отмечается, что быстрая потеря боеспособности американских систем Patriot в ходе боевых действий на Украине вызвала сомнения в их эффективности в условиях интенсивного конфликта.

Ранее эксперт назвал российское оружие, которое называют грозой НАТО.