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Пашинян намерен назначить управляющим «Электросетей Армении» своего соратника

Пашинян хочет назначить своего соратника управляющим «Электросетей Армении»
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует назначить временным руководителем компании «Электросети Армении» главу Службы госконтроля Романоса Петросяна. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации, Пашинян назвал ключевым требованием к кандидату «абсолютную надежность», учитывая необходимость управления коллективом из 6,8 тыс. сотрудников. Назначение связано с текущим статусом компании, принадлежащей бизнесмену Самвелу Карапетяну.

8 июля президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении».

В ночь на 18 июня в Армении был задержан российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой.

17 июня Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».

Ранее Пашиняну указали на то, что он повторяет украинский сценарий.

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