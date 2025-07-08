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Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»

Хачатурян утвердил поправки, позволяющие национализировать «Электросети Армении»
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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предполагают, что уполномоченная комиссия сможет инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетики страны, нарушениях обязанностей и прав потребителей. Также регулятор может заставить компанию продолжить работу или передать полномочия временному управляющему в случае, если она откажется от лицензии.

Также правительство имеет преимущественное право на ее приобретение, а при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который должен принять решение о покупке в течение трех месяцев.

В ночь на 18 июня в Армении был задержан российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой.

17 июня Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.

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