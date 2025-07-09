Пашиняну указали на то, что он повторяет украинский сценарий

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые направлены против церкви и политической оппозиции, похожи на украинский сценарий. Об этом РИА Новости заявил эксперт по международным отношениям и глава Ближневосточной обсерватории Набиль Жбейли.

«Происходящее напоминает целенаправленную кампанию против тяготеющих к России сил с помощью лживых обвинений, что, по сути, повторяет украинский сценарий», — подчеркнул он.

Своими действиями, считает эксперт, Пашинян фактически толкает свою страну в неизвестность.

В ночь на 18 июня в Армении был задержан российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой.

17 июня Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему». Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.