На Украине обратили внимание на «резкую смену риторики» со стороны США

Дубинский: США теперь не говорят о борьбе Украины, а лишь сочувствуют ей

Соединенные Штаты резко сменили свою риторику по отношению к Украине: раньше США утверждали, что ВСУ борются за свободу, однако сейчас Вашингтон лишь сочувствует Киеву. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кстати, обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу — то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота. Америка подчеркивает не украинскую борьбу, а сочувствует», — отметил он.

По словам Дубинского, отсюда слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп «сопереживает» Украине.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 планируют провести дополнительные консультации по Украине на территории Канады до конца 2025 года.

Ранее на Украине назвали «глупой шуткой» передачу десяти ракет Patriot.