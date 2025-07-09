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На Украине назвали «глупой шуткой» передачу десяти ракет Patriot

The Times: десяти ракет Patriot не хватит Украине даже для одного боя
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Высокопоставленный офицер украинских ВВС пожаловался The Times, что если Украине передадут десять ракет Patriot, то этого не хватит даже для одного боя.

Собеседник издания подчеркнул, что «это будет просто глупой шуткой», если США в действительности отправят Киеву только десять ракет Patriot.

8 июля издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Во время телефонного разговора американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

В свою очередь газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что у США осталась только четверть ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Согласно материалу издания, число боеприпасов сократилось после того как в последние месяцы были израсходованы запасы на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

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