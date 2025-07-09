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G7 проведет дополнительную встречу по Украине в Канаде

NHK: главы МИД стран G7 планируют новую встречу для обсуждения Украины
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Министры иностранных дел стран G7 планируют провести дополнительные консультации по Украине на территории Канады до конца 2025 года. Об этом телеканал NHK сообщил со ссылкой на заявление главы канадского МИД Аниты Ананд.

Встреча станет продолжением переговоров, состоявшихся в рамках саммита НАТО в Гааге.

В 2025 году саммит НАТО прошел 24–25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование, а 1,5% — на вспомогательное финансирование.

27 июня британская газета The Times сообщила, что на саммите НАТО в Гааге отказались обсуждать военную поддержку Украины. В материале издания также отмечалось, что президент США Дональд Трамп все еще не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.

Ранее Украине посоветовали «изолировать Зеленского» и создать коалиционное правительство.

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