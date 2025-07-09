Названа дата встречи Пашиняна и Алиева в ОАЭ

Алиев и Пашинян встретятся в Дубае 10 июля для обсуждения мирного соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в ОАЭ, где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения мирного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«10 июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — говорится в сообщении.

Помимо Алиева, Пашинян встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда Алиев и Пашинян выразили готовность поддерживать диалог.

Как отмечает Middle East Eye, на фоне продолжающихся разногласий между Арменией и Азербайджаном предстоящая встреча в ОАЭ рассматривается как позитивный сигнал. Источники заявили, что обе стороны сохраняют заинтересованность в дипломатическом диалоге.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов начать обсуждения с Баку для подписания мирного соглашения.

Ранее Алиев заявил, что Армения является «государством — военным преступником».