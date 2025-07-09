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Эксперт допустил, что заявление Трампа об ударах по РФ и КНР может быть фейком

Генерал Липовой: слова Трампа об ударах по РФ и КНР могут быть фейком
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Ken Cedeno/Reuters

Запись голоса президента США Дональда Трампа, в которой он заявляет о готовности наносить удары по Москве и Пекину, может быть намеренным вбросом американских и украинских спецслужб, чтобы поссорить РФ и Соединенные Штаты. Такое предположение в интервью Общественной Службе Новостей высказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Говорил ли он вообще об этом? Ведь современные нейросети позволяют скопировать любой голос и потом выдать аудиозапись как сенсацию, способную привести к непредсказуемым политическим последствиям», — сказал Липовой.

Поэтому такое заявление требует тщательной проверки и разбирательств, подчеркнул он.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней лидер США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев позднее заявил, что Трамп любит производить медийный шум, но многие его обещания так и остаются словами.

Ранее госдеп заявил о пределах дипломатии Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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